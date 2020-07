MS Dhoni के 5 अनोखे रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है

भारत के महान कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने अपने करियर में वो सबकुछ हासिल किया जिसकी कल्पना एक क्रिकेटर करता है. धोनी की कप्तानी में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपिययंस ट्रॉफी और वर्ल्डकप का खिताब जीतने में सफलता पाई. धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 28 साल के बाद दूसरा बार विश्व विजेता बनाकर इतिहास रच दिया. बता दें कि साल 2004 में धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था लेकिन अपने पहले ही मैच में एम एस धोनी बिना कोई रन बनाए आउट हुए थे. शुरूआत खराब होने के बाद भी धोनी किस्मत वाले रहे और उन्हें मौके मिले. इसके बाद एम एस धोनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. बता दें भारत की ओर से धोनी ने अपने करियर में अबतक 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. अपने करियर में धोनी ने कई अनोखे रिकॉर्ड भी बनाए हैं.

His signature shot ‘The helicopter shot' was taught to him by the former Jharkhand cricketer, Santosh Lal.

Dhoni holds the record for the most number of catches (6) held in a single inning.



