टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. मतलब यह है कि अब एमएस धोनी न वनडे की टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे और न ही टी20 खेलते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन माही चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में खेलना जारी रखेंगे. धोनी टेस्ट फॉर्मेट से काफी पहले ही संंन्यास ले चुके हैं. एमएस (MS Dhoni) शुक्रवार को ही चेन्नई के बाकी खिलाड़ियों के साथ अनुकूलन शिविर में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई पहुंचे थे. ऐसे में किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूर्व कप्तान अचानक से ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर देंगे. एमएस धोनी (MS Dhoni) पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से ही सक्रिय क्रिकेट से दूर चल रहे थे और क्रिकेट पंडितों और पूर्व क्रिकेटरों के बीच तब से ही लगातार उनके भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन इन चर्चाओं के बीच एमएस ने हमेशा ही चुप्पी साधे रखी

Thank you #MSDhoni for your contributions to Indian Cricket @msdhonipic.twitter.com/4lsEgzaLYu