MS Dhoni बने क्रिकेट के 'रजनीकांत', ट्विटर पर कुछ यूं आए मजेदार रिएक्शन- देखें Tweets

खास बातें धोनी को फैन्स ने खूब किया ट्रेंड वर्ल्डवाइड ट्रेंड में नंबर दो पर छाए मैन ऑफ द सीरीज बने धोनी

India vs Australia: टीम इंडिया (Team India) ने ऑस्ट्रेलिया (IND v AUS) को 2-1 से एकदिवसीय सीरीज में मात देने के साथ ही कई ऐसे रिकॉर्ड बना डाले, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा. विराट कोहली (Virat Kohli) के कप्तानी में टीम के लगभग सभी मेंबर्स का योगदान अहम था, लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने कर दिखाया; वह काबिलेतारीफ है. एमएस धोनी (MS Dhoni) ने तीन मैचों की सीरीज में लगातार तीन हॉफ सेंचुरी जड़ी, जिसमें दो बार नाबाद मैच जिता कर लौटे. इतना ही नहीं, धोनी (Dhoni) को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया. धोनी को लेकर काफी लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए. ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी धोनी ने अपने बल्ले से करारा जवाब दिया है.

#Dhoni Trending in India & Worldwide.



Whether you like it or not,



whether you accept it or not



Whether you RT it or not !!#MSDhoni for you. pic.twitter.com/ALJY7kfFN1 — Prabhu (@Cricprabhu) January 15, 2019

Haters can crawl back to the rat holes they crept out of#AUSvIND#Dhoni#MSDhonipic.twitter.com/B3MfK4cKrC — Sonal Goyal (@goyal_sonal) January 18, 2019

धोनी (Dhoni) के फैन्स ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर काफी तूफान मचाया. ट्विटर पर तो इंडिया ट्रेंड में नंबर 1 पर था, जबकि वर्ल्डवाइड में भी दूसरे पोजिशन पर रहा. ऐसे में अब महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की तुलना साउथ के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) से होने लगी. कई लोगों ने तो रजनीकांत के एक्सप्रेशन से धोनी के विरोध बोल रहे लोगों को शांत करने वाला एक्सप्रेशन भी ट्वीट किया. फैन्स के कई ऐसे ट्वीट भी आए जिसमें धोनी को कभी भी रिटायर नहीं होने के लिए मैसेज दिया. एमएस धोनी अपने शांत स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं.

Just stats says it all. keeps getting better with age.. #Dhonipic.twitter.com/hKDSNYJC51 — vipin (@i_mvipin) January 18, 2019

Do you think Sanjay Manjrekar should be in the commentary squad? #Dhoni#MSDhonihttps://t.co/4Se0Aawf6t — Sir Jadeja (@SirJadeja) January 15, 2019

Great series Mahibhai @msdhoni Always get to learn a lot from you. Thank You for guiding me yesterday also. Keep entertaining us all pic.twitter.com/15E4CE2SXf — IamKedar (@JadhavKedar) January 19, 2019

धोनी (Dhoni) और मेजबान के शॉन मार्श के बीच मैन ऑफ द सीरीज के लिए होड़ थी. सभी यह मानकर चल रहे थे कि दो सौ से ज्यादा रन बनाने वाले शॉन मार्श को ही मैन ऑफ द सीरीज चुना जाएगा. लेकिन आखिर में एमएस धोनी (MS Dhoni) को इस अवार्ड के लिए चुना गया, तो महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने आलोचकों को जवाब देते हुए अपने चाहने वालों को बेहद खुश कर दिया.

