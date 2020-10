IPL 2020: हार के बाद भी धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, T20 में सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने

छक्के के रिकॉर्ड के अलावा धोनी ने विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. बतौर विकेटकीपर धोनी के 106 कैच आईपीएल में हो गए हैं. इसके अलावा धोनी टी-20 क्रिकेट में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर भी बन गए हैं. धोनी ने सीएसके की ओर से बतौर विकेटकीपर 106 कैच लिए हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर स्टीवन क्रॉफ्ट हैं जिन्होंने लंकाशर के लिए खेलते हुए टी-20 में 105 कैच लिए हैं.

