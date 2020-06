एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किया सुसाइड, Dhoni के बायोपिक में निभाया था क्रिकेटर का किरदार

भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक 'MS Dhoni: द अनटोलड स्टोरी' में धोनी का किरदार निभाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है. जैसे ही यह खबर सामने आई क्रिकेट फैन्स भी हैरान है. बता दें कि धोनी की बायोपिक 'एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी' (M.S. Dhoni: The Untold Story) 2016 में फिल्मी पर्दे पर आई थी. फिल्म में सुशांत ने अपनी एक्टिंग से धोनी का किरदार निभाकर उसे अमर कर दिया था. सुशांत की एक्टिंग की वजह से फिल्म को खासा सफलता मिली थी. खबरों की मानें तो सुशांत ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है.

Plz tell me this is a fake news.. Cant believe Sushant Rajput is no more..Condolence to the familyVery sad #ripsushantsinghrajputpic.twitter.com/wjCK77aq3t