MS Dhoni Biopic के निर्माता और धोनी के मैनेजर ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर दिया रिएक्शन

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने केवल 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया गया है. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया था. बता दें कि सुशांत ने एम एस धोनी (MS Dhoni) की बायोपिक में क्रिकेट का किरदार निभाया था और उसे अमर कर दिया था. MS Dhoni Biopic के प्रोड्यूसर और धोनी के दोस्त मैनेजर अरुण पांडे ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. अरुण पांडे ने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो. वापस आना मुमकिन है तो आ जाओ, आपके जाने की खबर सुनकर मैं खामोश हो गया हूं, परिवार वालों के इस संकट की घड़ी में सहन करने की भगवान शक्ति दे. बता दें कि अरुण पांडे ना सिर्फ धोनी पर बनी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं बल्कि धोनी के मैनेजर भी हैं.

This is shocking and unbelievable.. RIP Sushant .. “Return if Possible” this news have left me speechless.. god give his family a lot of strength! pic.twitter.com/LP0NqFBdxf

"Which team does he play for"



Sachin Tendulkar to Kiron More when he saw Sushant Singh Rajput practicing in nets for the movie 'M S Dhoni: The Untold Story'.



Gone too soon. #OmShanti#sushantsinghrajpootpic.twitter.com/0UN72ss2Te