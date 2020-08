Dhoni के रिटायरमेंट पर बचपन के दोस्त चिट्टू हुए भावुक, बोले- शिखर पर पहुंचने के बाद भी हमारे लिये वही पुराना माही रहा

धोनी पर बनी फिल्म ‘एम एस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी' में उनके परम मित्र लोहानी , परमजीत सिंह और छोटू भैया के अहम किरदार रहे हैं. पिछले साल नवंबर में धोनी के फार्महाउस पर लोहानी के जन्मदिन की तस्वीरें सामने आई थी. उन्होंने कहा,‘‘ मैं नर्सरी से साढे तीन साल की उम्र से उसका दोस्त हूं. कैरियर में वह व्यस्त हो गया. उसने कई उतार चढाव देखे लेकिन भीतर से अभी भी वह रांची का वही लड़का है. उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया है. '' धोनी के साथ बिताये यादगार पलों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ,‘‘ जब से वह इतने क्रिकट खेला है तो इतना चीज किया है हम लोगों के लिये कि एक सर्वश्रेष्ठ पल याद करना मुश्किल है. यारों का यार है माही.

लोग पूछते हैं कि क्या आप उनसे मिलते हैं, तो हमारा जवाब होता है कि आप फोटो छापते हैं तो देखते नहीं है क्या. वैसे भी यह सब इतना निजी है कि हम हर किसी से साझा क्यो करें. ' सार्वजनिक जीवन में बेहद प्राइवेट रहने वाले धोनी दोस्तों के बीच कैसे हैं, यह पूछने पर उन्होंने कहा ,‘‘ वह दोस्तों के बीच चुप नहीं रहता. बातें साझा करता है. मस्ती भी करता है जैसे सभी करते हैं. लेकिन हम आपस में क्रिकेट की बात नहीं करते. क्रिकेट खेलना उसका काम है लेकिन हमारी बातचीत के कई मसले होते हैं. क्या भविष्य में धोनी को भारतीय क्रिकेट में किसी भूमिका में देखते हैं, यह पूछने पर लोहानी ने कहा ,‘‘ हम उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन क्रिकेट उसका प्यार है.

