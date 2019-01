ऑस्‍ट्रेलिया के सफल दौरे के बाद विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया अब न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) पहुंच चुकी है. टीम का न्‍यूजीलैंड में पांच वनडे (ODI Series) और तीन टी20 मैच खेलने का कार्यक्रम है. सीरीज का पहला मुकाबला 23 जनवरी को नेपियर में खेला जाएगा. पांच मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) पर खासतौर पर सबकी निगाहें होंगी. धोनी इस समय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी रहे हैं. अपनी बल्‍लेबाजी से माही ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है जो उनकी स्‍ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठा रहे थे. न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को भी धोनी अपने लिए यादगार बना सकते हैं. इस सीरीज में उनके पास मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के विस्‍फोटक ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग के एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका होगा.

