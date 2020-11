IPL  2021 में भी खेलेंगे धोनी, सोशल मीडिया पर हुई Memes की बरसात, बने ऐसे जोक्स

IPL 2020: किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI punjab) के खिलाफ मैच से पहले टॉस के वक्त धोनी (Dhoni) ने फैन्स को एक बड़ी खुशखबरी दी, कमेंटेटर ने जब धोनी से पूछा कि क्या पीली जर्सी में यह आपका आखिरी मैच हैं तो माही ने सीधे तौर पर कहा कि, बिल्कुल नहीं". धोनी के इस जवाब के बाद फैन्स काफी खुश हो गए हैं,. सोशल मीडिया पर धोनी को लेकर मीम्स और जोक्स भी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. खासकर चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के फैन्स लगातार सोशल मीडिया पर धोनी के जवाब को लेकर मीम्स शेयर कर रहे हैं जो खूब वायरल भी हो रहा है. बता दें कि इस सीजन में धोनी का बल्ला खामोश रहा है और साथ टीम चन्नई आखिरी पायदान पर रही है. ऐसे में कयास लग रहे थे कि धोनी अगले सीजन में सीएसके की टीम का हिस्सा न हो.

DC vs MI: Ishan Kishan ने अवार्ड के साथ शेयर की तस्वीर तो मिस इंडिया ने किया रिएक्ट, शेयर की दिल की इमोजी..

बल्कि इस सीजन में सीएसके के मैच के बाद माही युवा खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों को अपनी टी-शर्ट भी बांटते हुए नजर आए थे, जिससे फैन्स के बीच धोनी को लेकर ऐसी चर्चा होने लगी थी कि यह धोनी का आखिरी आईपीएल है. लेकिन टॉस के समय धोनी ने फैन्स को खुशखबरी दे दी जिसके बाद लोग लगातार सोशल मीडिया धोनी के नाम की माला जपते हुए दिख रहे हैं.

I'm glad it's not M S Dhoni's last game in a @ChennaiIPL shirt. There is much young players can still learn from him. — Ian bishop (@irbishi) November 1, 2020

बता दें कि इससे पहले सीएसके सीईयो ने भी धोनी को लेकर कहा था कि माही अगले सीजन में भी सीएसके की कप्तानी करेंगे, लेकिन अब खुद धोनी ने इस बात पर मुहर लगा दी है. आईपीएल 2020 में धोनी ने पंजाब के खिलाफ मैच से पहले तक 25 के औसत के साथ 200 रन बनाए हैं.

CSK vs KXIP, IPL 2020: एमएस धोनी ने आईपीएल से संन्यास को लेकर अपना नजरिया किया साफ, बोले कि...VIDEO

#DefinitelyNot

Nobody:-



Me after hearing definitely not from MS Dhoni:- pic.twitter.com/2GJ42kTgfv — Rohit D. Kotrunge (@KotrungeRohit14) November 1, 2020

इस सीजन में धोनी एक बार भी मैन ऑफ द मैच के खिताब नहीं जीत पाए हैं. साल 2015 के आईपीएल के बाद यह पहला मौका है जब धोनी पूरे सीजन में एक बार भी मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम नहीं कर पाए. इस सीजन में धोनी केवल 7 छक्के ही लगा पाए हैं जो उनका आईपीएल में बनाया गया सबसे अनचाहा रिकॉर्ड है.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​