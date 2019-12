खास बातें धोनी के अलावा व‍िराट और रोह‍ित भी हैं शाम‍िल पाक‍िस्‍तान के क‍िसी प्‍लेयर को इस टीम में जगह नहीं म‍िली मल‍िंगा, शाक‍िब और राश‍िद को भी इस टीम में स्‍थान द‍िया गया

Cricket Australia ODI Team Of The Decade: क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया (Cricket Australia) ने दशक की वनडे टीम घोष‍ित की है. टीम इंड‍िया के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को इस टीम का कप्‍तान बनाया गया है. धोनी ने सोमवार को ही इंटरनेशनल क्र‍िकेट में 15 साल पूरे क‍िए हैं. टीम में भारत के तीन ख‍िलाड़ियों को जगह म‍िली है, धोनी के अलावा व‍िराट कोहली (Virat Kohli)और रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma)भी टीम में शाम‍िल क‍िए गए हैं. क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया की ODI team of the decade में पाक‍िस्‍तान का कोई ख‍िलाड़ी जगह बनाने में सफल नहीं हुआ है. श्रीलंका के लस‍िथ मल‍िंगा, बांग्‍लादेश के शाक‍िब अल असन और अफगान‍िस्‍तान के राश‍िद खान इस टी में शाम‍िल हैं.

धोनी (MS Dhoni) की टीम में उपयोग‍िता पर बात करते हुए क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया की ओर से कहा गया है, 'हालांक‍ि दशक के आख‍िरी ह‍िस्‍से में बल्‍ले से धोनी के प्रदर्शन में उतार आया है, लेक‍िन वे भारत की वनडे टीम के आधार स्‍तंभ थे. वर्ष 2011 में भारतीय सरजमीं पर भारत को वर्ल्‍डकप चैंप‍ियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा.'

गौरतलब है क‍ि शॉर्टर फॉर्मेट में धोनी को दुन‍िया के बेहतरीन बल्‍लेबाजों में शुमार क‍िया जाता है. वे टीम की जरूरत के मुताब‍िक खेल सकते हैं. मौका पड़ने पर वे व‍िकेट पर रुककर स्‍कोर को आगे बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहद तेजी से स्‍कोरबोर्ड को गत‍ि भी दे सकते हैं. व‍िकेटकीपर के तौर पर भी अपने अनुभव से वे टीम के ल‍िए बेहद उपयोगी साब‍ित होते हैं. कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जैसे स्‍प‍िनर सार्वजन‍िक तौर पर स्‍वीकार कर चुके हैं क‍ि धोनी के इनपुट उन्‍हें व‍िपक्षी बल्‍लेबाजों पर अंकुश लगाने और व‍िकेट हास‍िल करने में मददगार साब‍ित होते हैं.

क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया की दशक की वनडे टीम इस प्रकार है..

रोह‍ित शर्मा, हाश‍िम अमला, व‍िराट कोहली, एबी ड‍िव‍िल‍ियर्स, शाक‍िब अल हसन, जोस बटलर, एमएस धोनी, राश‍िद खान, म‍िचेल स्‍टॉर्क, ट्रेंट बोल्‍ट और लस‍िथ मल‍िंगा.

