भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ राफेल तो धोनी ने किया खुलासा, बताया कौन है उनका फेवरेट लड़ाकू विमान

राफेल (Rafale) को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है. ऐसे में धोनी (MS Dhoni) ने ट्वीट कर भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) को शुभकामनाएं दी है. धोनी ने राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना ऐतिहासिक करार दिया है. अपने ट्वीट में धोनी ने लिखा, यह ऐतिहासिक पल है, जब भारतीय वायुसेना में राफेल जैसे फाइटर विमान को शामिल किया गया है. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा '4.5जेनरेशन का फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना के जवानों को मिला है, इससे भारतीय वायुसेना को शक्ति मिलेगी. उन्होंने हमारे जवान अब आधुनिकता के साथ दुश्मनों का सामना करेंगे. अपने ट्वीट में धोनी ने आगे लिखा है कि, 17वीं स्कवॉड्रन को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि राफेल, मिराज 2000 के सर्विस रिकॉर्ड को तोड़े लेकिन अभी भी सुखोई (Sukhoi) ही उनका पसंदीदा फाइटर विमान है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, Su30MKI अभी भी मेरा पसंदीदा फाइटर विमान है. बता दें कि इस ऐतिहासिक अवसर पर धोनी ने एक नहीं बल्कि दो लगदातार ट्वीट किए हैं.

With the Final Induction Ceremony the world's best combat proven 4.5Gen fighter plane gets the world's best fighter pilots. In the hands of our pilots and the mix of different aircrafts with the IAF the potent bird's lethality will only increase.

Wishing The Glorious 17 Squadron(Golden Arrows) all the very best and for all of us hope the Rafale beats the service record of the Mirage 2000 but Su30MKI remains my fav and the boys get new target to dogfight with and wait for BVR engagement till their upgrade to Super Sukhoi