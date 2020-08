MS Dhoni Retirement: धोनी के नाम इंटरनेशनल करियर में दर्ज है यह अनोखा संयोग

MS Dhoni Retirement: एमएस धोनी (MS Dhoni) ने 15 अगस्त के दिन संन्यास लेकर भारत के हर एक नागरिक को भावुक कर दिया. धोनी भारत के ऐसे कप्तानव रहे जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट को जीतने का कमाल कर दिखाया. बता दें कि धोनी हमेशा से अपने करियर में ऐसे कप्तान के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपने कूल अंदाज से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में राज किया. धोनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने खास अंदाज में लिखा, 'आप लोगों के प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया. शाम 7 बजकर 29 मिनट से मुझे रिटायर माना जाए.' धोनी हमेशा से फैन्स को सरप्राइज देने वाले खिलाड़ी रहे हैं. टेस्ट में भी उन्होंने सभी को सरप्राइज करके संन्यास लिया था.

MS Dhoni's first international innings : Run out

MS Dhoni's last international innings : Run out



You will always remain our captain.#MSDhoni