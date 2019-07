टीम इंडिया के मैच हारते ही एमएस धोनी के संन्यास का उठा सवाल, विराट कोहली ने दिया यह जवाब

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम की हार के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास का सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है. बुधवार को आईसीसी विश्व कप-2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद जब कप्तान विराट कोहली संवाददाता सम्मेलन में आए तो यह सवाल एक बार फिर उठा. विराट कोहली ने हालांकि धोनी के संन्यास के सवाल पर कहा, "नहीं, उन्होंने अभी तक हमें इस बारे में नहीं बताया है." कोहली से जब पूछा गया कि सेमीफाइनल में धोनी को हार्दिक पांड्या के बाद क्यों भेजा गया तो कप्तान ने कहा, "कुछ मैचों के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अगर मैच में स्थिति खराब होती है तो वह एक छोर संभाले रखेंगे जैसा कि उन्होंने आज किया. या अगर ऐसी स्थिति बनती है कि छह-सात ओवर बचे हों तो वह बड़े शॉट्स के लिए जा सकते हैं."

