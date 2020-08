Yuvraj Singh बोले- धोनी ने पहले ही बता दिया था 2019 वर्ल्डकप टीम में चयन नहीं होगा

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के पिता योगराज सिंह (Yograj Singh) हमेशा से धोनी (MS Dhoni) की आलोचना करते रहते हैं. योगराज सिंह (Yograj Singh) का मानना है कि युवी का करियर जल्द समाप्त हुआ उसके पीछे धोनी (Dhoni) एक बड़ी वजह रहे. अब युवराज (Yuvraj Singh) ने धोनी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है. युवी ने न्‍यूज18 के साथ इंटरव्यू में एम एस धोनी को लेकर खुलासा किया है. युवी ने कहा कि 2019 वर्ल्डकप में उनका सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी सूचना धोनी ने पहले ही दे दी थी. बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह धोनी थी जिन्होंने मुझे असली चेहरा दिखाया और कहा था कि 2019 वर्ल्डकप (2019 World Cup) के लिए बन रही योजनाओं में वह शामिल नहीं है. युवराज सिंह ने कहा कि धोनी ने मुझे मेरे भविष्य को लेकर अवगत कराया, उन्होंने मुझे सामने से आकर इसकी जानकारी दी. जब आपके साथ कोई ईमानदारी से पेश आता है तो यह आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि कम से कम कोई है जो मेरे से सच बाते कर रहा है.

"It was Dhoni who showed me the correct picture about the 2019 World Cup that selectors are not looking at U, he showed me the real picture. He gave me clarity. He did as much as he could.”



- Yuvraj Singh (In his recent interview)