लॉकडाउन में सफेद हुई धोनी की दाढ़ी, लोग बोले- हमारा शेर बूढ़ा हो रहा है...

खासकर धोनी के फैन्स यह मानने को तैयार नहीं हैं कि माही इतने बूढ़े हो गए हैं. फैन्स ने अपनी मायूसी भी धोनी के इस लुक को देखकर दिखाई है. फैन्स को लग रहा है कि उनका शेर अब बुढ़ा हो चला है. बता दें कि इस समय कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर पूरी दुनिया में बरप रहा है. ऐसे में आईपीएल (IPL) को स्थगित कर दिया गया है.

आईपीएल के स्थगित होने से क्रिकेट फैन्स धोनी को क्रिकेट के मैदान पर वापसी करते हुए नहीं देख पाए हैं गौरतलब है कि साल 2019 वर्ल्डकप सेमीफाइनल के बाद से धोनी क्रिकेट के मैदान से बाहर हैं. धोनी के फैन्स को उम्मीद थी कि आईपीएल (IPL) में एक बार फिर माही की वापसी होगी लेकिन दुर्भाग्य से COVID-19 के कारण फैन्स को निराशा हाथ लगी है. बता दें कि लॉकडाउन के दौरान धोनी अपना पूरा समय परिवार वालों के साथ बिता रहे हैं.

How does he look so old?