MS Dhoni के बर्थडे पर विराट कोहली- हार्दिक पंड्या ने यूं किया विश, बोले- 'बुरे समय में आपने साथ दिया.."

HappyBirthdayDhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) आज अपना 39वां बर्थडे मना रहे हैं. बर्थडे पर पूरे क्रिकेट जगत से उन्हें बधाई मिल रही है. भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी धोनी को बधाई देते हुए ट्वीट किया है तो वहीं हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने धोनी के साथ दिसचस्प तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. कोहली ने धोनी के साथ तस्वीर शेयर की. हार्दिक ने अपने ट्वीट में धोनी के लिए प्यारा मैसेज लिखा है. हार्दिक ने कहा कि आपने मेरे बुरे समय में हमेशा साथ दिया है, इसके लिए शुक्रिया. बता दें धोनी भारत के इकलौते कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी की तीन बड़े टूर्नामेंट को जीताया है. धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप, 2011 में विश्व कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू सौरव गांगुली की कप्तानी में 2004 में किया था. भले ही अपने पहले मैच में धोनी बिना कोई रन बनाए आउट हुए लेकिन बाद में भारतीय टीम के कप्तान भी बने और कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में सफलता पाई.

Happy birthday to my Bittu from your Chittu My friend who has taught me to be a better human being and stood by me in bad times @msdhoni#HappyBirthdayDhonipic.twitter.com/WfoRkMmAuo