MS Dhoni अगले साल टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगे, साथी ऑलराउंडर ने किया खुलासा

इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. खुलासे के अनुसार एमएस धोनी (MS Dhoni) अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में जरूर खेलेंगे बशर्ते उन्हें टीम में जगह दी जाए. धोनी (MS Dhoni) इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. अब यह देखना होगा कि बीसीसीआई की प्लानिंग में पूर्व कप्तान फिट बैठते हैं या नहीं.

''The BCCI can't be thankful enough to what MS DHONI has done to INDIAN CRICKET" - Ganguly



"There is no other Cricketer who has served the country so well as MS DHONI" - Kapil Dev



"There is no one more committed to Indian Cricket Team than MS DHONI" - Kohli



Speaks Volumes pic.twitter.com/Um6kwynBRq