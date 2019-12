खास बातें आईसीसी ने ट्वीट करके पूछा था सवाल ज्‍यादा लोगों ने धोनी को बताया पसंद कुछ ने व‍िराट तो कुछ रोह‍ित के पक्ष में थे

Favourite Captain Of The Decade: इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल (ICC) ने क्रिकेट प्रशंसकों को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुनने को कहा था. जैसी की संभावना थी, फैंस ने महेंद्र सिंह धोनी को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना है. धोनी ने 2014 में टेस्ट और 2017 में सीमित ओवरों में टीम की कप्तानी छोड़ दी थी. धोनी की कप्तानी में टीम इंड‍िया वर्ष 2007 में टी-20 वर्ल्‍डकप, 2011 में वर्ल्‍डकप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है. आईसीसी ने लिखा था, "हमको बताएं कि इस दशक का आपका पसंदीदा कप्तान कौन है?"

Tell us who your favourite captain of the decade is.



Go — ICC (@ICC) December 25, 2019

एक फैन ने कहा, "पसंदीदा कप्तान, पसंदीदा विकेटकीपर और पसंदीदा खिलाड़ी, वन मैन-एमएस धोनी." एक अन्य का जवाब था, "एमएस धोनी. अब तक का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कप्तान और विश्व के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक." सीमा पार से भी एक फैन ने कहा, "एमएस धोनी को पाकिस्तान की तरफ से प्यार और सम्मान." हालांक‍ि एक प्रशंसक ने अपने जवाब में केन व‍िल‍ियमसन के पक्ष में भी राय जताई, वहीं एक अन्‍य ने अपने जवाब में ल‍िखा-एमएस और व‍िराट कोहली में से क‍िसी एक का चुनना मुश्‍क‍िल है, ऐसे में लगता है यह रोह‍ित शर्मा होने चाह‍िए. नजर डालते हैं प्रशंसकों के खास जवाबों पर..

In ODI MSD

.

.

In T20I @ImRo45 — Ritika Sajdeh™ (@ImRitika45) December 25, 2019

Who is your Captain ?



RT for Ms Dhoni

Fav For Rohit — Nirupam Bhardwaj (@imrock45) December 25, 2019

It is a tough choice between MS Dhoni and Virat Kohli. That's why it has to be Rohit Sharma. — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) December 25, 2019

2007- ICC WORLD T20

2008- CB Series

2009- Test Mace

2010- ASIA Cup

2010- IPL, Champions League T20

2011- ICC WORLD CUP

2011- IPL Trophy

2013- ICC CHAMPIONS TROPHY

2014- Champions League T20

2016- ASIA Cup

2018- IPL Trophy



Still believe this man pic.twitter.com/rMYmRzhY1A — Mandeep Singh Bhatti (@Mandeep40244904) December 25, 2019

Love @msdhoni from Pakistan he will always be my Idol — Meer Biburg Baloch ???????? (@M_Biburg_Baloch) December 25, 2019

If he had been made again captain for time being for WC2019 we could have won it for 3 time — (@kyadekhrahahaii) December 25, 2019

Rohit Sharma after reading you comment. pic.twitter.com/6f5PmfFWwF — Harsh Singh (@SirHarshSingh) December 25, 2019

Kane williamson — Aqsa Asghar(PML-N) (@AqsaAsghar20) December 25, 2019

Legend @msdhonipic.twitter.com/pcvsB53G5q — À B H Ï Ś H È K (@ItxAbhi27) December 25, 2019

गौरतलब है क‍ि क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया (Cricket Australia) ने हाल ही में अपनी दशक की वनडे टीम घोष‍ित की है. एमएस धोनी (MS Dhoni) को इस टीम का कप्‍तान बनाया गया है. धोनी ने सोमवार को ही इंटरनेशनल क्र‍िकेट में 15 साल पूरे क‍िए हैं. टीम में भारत के तीन ख‍िलाड़ियों को जगह म‍िली है, धोनी के अलावा व‍िराट कोहली (Virat Kohli)और रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma)भी टीम में शाम‍िल क‍िए गए हैं. क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया की ODI team of the decade में पाक‍िस्‍तान का कोई ख‍िलाड़ी जगह बनाने में सफल नहीं हुआ है. श्रीलंका के लस‍िथ मल‍िंगा, बांग्‍लादेश के शाक‍िब अल असन और अफगान‍िस्‍तान के राश‍िद खान इस टीम में शाम‍िल हैं.