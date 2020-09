IPL 2020: पृथ्वी शॉ के लिए धोनी ने ऐसा कर जीता दिल, लोग बोले- इसे कहते हैं 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट'

IPL 2002: CSK vs DC: आईपीएल के 7वें मैच में सीएसके (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स की टीम (Delhi Capitals) आमने सामने हैं. दिल्ली की टीम को सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया है. इस मैच में दिल्ली के युवा ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और 43 गेंद पर 64 रन बनाकर आउट हुए, शॉ को धोनी (MS Dhoni) ने स्टंप आउट कर पवेलियन भेजा. शॉ का यह आईपीएल (IPl) में 5वां अर्धशतक है. पीयूष चावला की गेंद पर शॉ धोनी द्वारा स्टंप आउट कर लिए गए. धवन (Shikhar Dhawan) के साथ मिलकर शॉ ने दिल्ली के लिए 94 रनों की पार्टनरशिप की. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) 27 गेंद पर 35 रन बनाकर चावला (Piyush Chawla) का ही शिकार हुए.

