Ranji Trophy: कर्नाटक को 174 रन से हराकर 13 साल बाद फाइनल में पहुंचा बंगाल..

Ranji Trophy: बंगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के फाइनल में स्‍थान बना ल‍िया है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मैच में उसने कर्नाटक को (Bengal vs Karnataka) 174 रनों से हराया. बंगाल ने कर्नाटक के सामने चौथी पारी में 352 रनों का लक्ष्य रखा था, जवाब में कर्नाटक मैच के चौथे दिन मंगलवार को 177 रनों पर ढेर हो गया. मैच में बंगाल के ल‍िए तेज गेंदबाज इशान पोरेल ने शानदार प्रदर्शन क‍िया. पहली पारी में पांच व‍िकेट लेने वाले इस छरहरे गेंदबाज ने दूसरी पारी में भी दो व‍िकेट हास‍िल क‍िए. बंगाल की टीम ने 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है. पहली पारी में शतक जमाने वाले बंगाल के बल्‍लेबाज अनुस्‍तुप मजूमदार मैन ऑफ द मैच रहे.

अरुण लाल बोले, इशान पोरेल राष्‍ट्रीय टीम के ल‍िए तैयार, व‍िराट कोहली को भी कर सकते हैं परेशान

