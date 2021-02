IPL 2021: मुंबई इंडियंस की ओर से IPL खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, 20 लाख में बिके

वैसे अर्जुन पहले भी मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते दिखे हैं. फैन्स को भी यही उम्मीद थी कि अर्जुन को मुंबई इंडियंस की टीम ही खरीदेगी. आईपीएल के ऑक्शन में पंजाब किंग्स की टीम ने सबसे ज्यादा 9 खिलाड़ियों को खरीदा तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने आठ-आठ खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदकर टीम में शामिल किया है.

IPL 2021 Player Auction: क्रिस मॉरिस रहे सबसे महंगे, अर्जुन तेंदुलकर भी बिके

एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, अर्जुन एक शानदार खिलाडी़ हैं जिससे मुंबई इंडियंस को फायदा मिल सकता है. अर्जुन मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं. अबतक उन्होने इस मुंबई के लिए खेले गए दो टी 20 मैच खेले हैं और 1 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

