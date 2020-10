MI vs KKR: इन फाइनल इलेवन के साथ दिखेंगी आज केकेआर और मुंबई इंडियंस, नजर दौड़ा लें

नया कप्तान आने से केकेआर (KKR) का मिजाज बदला हुआ है. खिलाड़ी पहले से कहीं ज्यादा खुश दिख रहे हैं, लेकिन सुनील नरेन (Sunil Narine) एक्शन विवाद में क्या फंसे, समीकरण ही गड़बड़ा गए सारे!! केकेआर के लिए इस असंतुलन को साधना बड़ी बात होगी वास्तव में. मैनेजमेंट लगा हुआ है, नए कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) टीम को लेकर माथा-पच्ची कर रहे हैं. और माथापच्ची आप भी कर रहे होंगे इस फैंटेसी इलेवन के दौर में अपनी-अपनी टीमों को लेकर. बहरहाल, आज मुंबई इंडिंयस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कुछ देर बाद होने वाले मुकाबले (MI vs KKR) से पहले हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपको उन फाइनल इलेवन के बारे में जिनके साथ केकेआर मैदान पर उतर सकती है.

"Feels like everything is coming back together!"@Russell12A is in the mood for #MIvKKR tonight! #KKRHaiTaiyaar#Dream11IPLpic.twitter.com/E2cMnakISs