ईद के अवसर पर भारतीय पूर्व गेंदबाज मुनाफ पटेल लड्डू बना रहे हैं, शेयर की तस्वीर..देखें Photos

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल (Munaf Patel) ने ईद उल फितर 2020 (Eid Ul Fitr) की तैयारी शुरू कर दी है. मुनाफ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो ईद के मौके पर लड्डू बनाते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीर शेयर कर मुनाफ ने कैप्शन में लिखा, ईद के अवसर पर लड्डू तैयार करते हुए. बता दें कि इस समय पूरे देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बरप रहा है. ऐसे में इस बार के ईद का त्योहार कोरोनावायरस लॉकडाउन (Eid In Lockdow) के चलते हर साल की तरह नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि लोगों को मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा करने और बाहर रहकर जश्न मनाने की इजाजत नहीं होगी. बता दें कि एक तरफ जहां मुनाफ पटेल ईद के मौके पर लड्डू तैयार कर रहे हैं तो वहीं इरफान पठान ने ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया और सभी से ईद की नमाज़ घर में ही अदा करने के लिए कहा है. इरफान ने वकायदा इस बार घर में ईद की नमाज कैसे पढ़े उसपर बात की है.

A post shared by Munafpatel (@munafpatel13) on May 24, 2020 at 4:50am PDT

I have created a small tutorial on Eid prayer which can easily be performed at home! https://t.co/q8Wuii30JI#stayhome#prayathome#lockdown