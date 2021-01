Mushtaq Ali Trophy: सात साल बाद श्रीसंत की उच्च स्तरीय क्रिकेट में वापसी, बेहतरीन गेंद पर चटकाया विकेट, VIDEO

सभी की नजरें इस पर लगी हुई थीं कि साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के चलते आजीवन प्रतिबंधन झेलने वाले श्रीसंत कैसा प्रदर्शन करते हैं. श्री (Sreesanth) के इस बैन को हाईकोर्ट ने सात साल में तब्दील कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने क्लब स्तर पर कई मैच खेले और लिस्ट ए मुकाबलों में यह उनका सालों बाद पहला मुकाबला रहा.

Well done Sree.. Great comeback after 7 years of struggle 4-0-29-1@sreesanth36@IamSanjuSamson#SyedMushtaqAliT20#sreesanth#ComeBack#mallupic.twitter.com/gXNgXKLTtM