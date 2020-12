Mushtaq Ali Trophy: शिखर धवन दिल्ली टी20 टीम के कप्तान चुने गए, इशांत शर्मा भी टीम में

भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिये तैयार हैं, जिससे उन्हें दिल्ली की मुश्ताक अली ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया जिसकी अगुआई सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन करेंगे. अब जबकि शिखर धवन (Shikhar Dhawan) टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, तो इस लेफ्टी बल्लेबाज के लिए बल्ले की रवानगी को बरकरार रखने और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का यह अच्छा मौका है.

Shikhar Dhawan appointed as the captain of the Delhi team for the upcoming Syed Mushtaq Ali T20 - Ishant Sharma has been included in the shortlisted 42 member squad.