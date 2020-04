विराट कोहली और इरफान पठान के साथ मेरी प्रतिद्वंद्विता उस तरह की थी कि...आफरीदी "दिल से"

पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जगत जानता है कि शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) और कुछ भारतीय खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उनके कैसे खट्टे-मीठे रिश्ते रहे हैं. जब-जब भारत व पाकिस्तान मुकाबले हुए, तब-तब आफरीदी और भारतीय खिलाड़ियों के बीच तनातनी देखने को मिली. शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) ने एक बार इन लम्हों को याद करते हुए कहा कि अब जबकि हर जगह राजनीति का प्रवेश हो चुका है, तो हालिया सालों में समीकरण काफी ज्यादा बदल गए हैं. भारतीय खिलाड़ियों को लेकर अब आफरीदी की मिश्रित राय है. आफरीदी (Shahid Afridi) ने हाल ही में पाकिस्तानी वेबसाइट के लिए लेख में कई मुद्दों पर रोशनी डाली. इसमें आफरीदी ने विराट कोहली और इरफान पठान के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के बारे में भी 'दिल से' लिखा है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि जब बात भारत या भारतीय खिलाड़ियों से जुड़ी होती है, तो आफरीदी कितना 'दिल से' बोलते हैं.

