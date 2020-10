नागपुर पुलिस ने वरुण चक्रवर्ती की वायरल तस्वीर शेयर कर लोगों को OTP फ्रॉड को लेकर किया जागरूक

SRH के लिए बड़ा झटका, चोट की वजह से IPL 2020 से बाहर हुए भुवनेश्वर कुमार

When you have shared an OTP with a so called "Bank Employee speaking from the Head Office" : pic.twitter.com/28NKdoCrG1

नागपुर पुलिस के द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर क्रिकेट फैन्स कमेंट कर रहे हैं और वायरल तस्वीर को ऐसे इस्तेमाल करने पर तारीफ भी कर रहे हैं. आईपीएल 2020 के ऑक्शन में वरूण को केकेआर ने 4 करोड़ रूपये में खरीदा है. केकेआऱ में आने से पहले वरूण किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की ओर से खेले थे. पंजाब ने चक्रवर्ती को 8.4 करोड़ रूपये में खरीदा था.

No matter who calls you, never give away your confidential information such as OTP, CVV etc.#CyberSafety#NagpurPolice