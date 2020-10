गौतम गंभीर के बर्थडे पर नवदीप सैनी हुए इमोशनल, बोले- भईया, आपने ही मुझे बनाया..'

भारतीय क्रिकेट के नए तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के बर्थडे पर दिल जीतने वाला मैसेज किया है. सैनी ने अपनी पूरी सफलता का श्रेय गंभीर को दिया. सैनी ने गंभीर के 39वें जन्मदिन पर ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है. सैनी ने अपने ट्वीट में लिखा, आजके दिन मैं उस शख्स के बारे में कुछ लिखना चाहता हूं जिसके कारण ही आज जो कुछ मैं बन पाया हूं. जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया. नवदीप ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, 'आप हमेशा मुझ पर विश्वास रखते थे, आप मेरे साथ खड़े रहे और हमेशा मुझे सपोर्ट किया और जब भी मैं खुद से हार मान जाता था तो आपने मुझे ऐसा करने नहीं दिया. यह आपका ही विश्वास था कि मैं कुछ अपने करियर में कर पाउंगा, आपके कारण ही आज मैं कुछ बन पाया हूं. हैप्पी बर्थडे भईया.' बता दें कि गौतम गंभीर ने ही सबसे पहले नवदीप सैनी के टैलेंट को पहचाना था. साल 2013 में गंभीर ने सैनी को देखा था, शुरूआत में सैनी टेनिस बॉल से खेला करते थे. गौतम के कहने पर ही नवदीप रोशन आरा क्लब पहुंचे थे.

On this day I want to acknowledge some1 who believes in me the most, my dear mentor!



You always kept ur faith in me. You stood by me & always cheered me up & even when I wanted to give up on myself, u didn't. It was ur belief in me that made me who I am today. Happy B'day bhaiya pic.twitter.com/CAREFb0UBK