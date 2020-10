नेहरा बोले, पंत टीम इंडिया में धोनी की जगह लेने के लिए सही विकल्प, लेकिन सवाल यह है कि....

भारतीय पूर्व क्रिकेटर और हालिया समय में अच्छे कमेंटेटर के रूप में पहचान बनाने वाले लेफ्टी सीमर आशीष (Ashish Nehra) नेहरा ने कहा है कि युवा ऋषभ पंत (Rishabh Pant) टीम इंडिया (Team India) में एमएस धोनी (MS Dhoni) का बिल्कुल सही विकल्प हैं. और जब बात इंटरनेशनल क्रिकेटर की आती है, तो पंत का समर्थन किया जाना चाहिए. बता दें कि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने इस साल दिल्ली के लिए अभी तक आईपीएल में खेले 5 मैचों में 42.75 के औसत से 171 रन बटोरे हैं. ऋषभ पंत ने आईपीएल (IPL 2020) में टॉप पर चल रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है. जिम्मेदारी का पहलू दिखा है, लेकिन इस साल के शुरू में केएल राहुल ने टीम इंडिया में उनकी जगह हथिया ली थी.

Your smile is your signature, your sixes are your calling card. Rishabh Pant you spread a lot of happiness. Happy Birthday to the man who is the life of our DC dressing room. pic.twitter.com/gwfrX2QEeP