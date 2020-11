टी-20 वर्ल्ड कप स्थगित होने के कारण 'डिलीवरी बॉय' बनने को मजबूर है यह गेंदबाज

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिती बेहद ही चिंताजनक हो चुकी है. इसका असर खिलाड़ियों पर भी पड़ा है. ऐसा ही एक क्रिकेटर है नीदरलैंड के गेंदबाज पॉल वान मीकेरेन (Paul van Meekeren). हाल ही में पॉल वान मीकेरेन ने अपने ट्वीट से खुलासा किया कि लॉकडाउन के कारण उन्हें अपनी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिलीवरी बॉय बनना पड़ा है. दरअसल कोरोना वायरस के कारण टी20 वर्ल्‍ड कप को स्थगित कर दिया गया. ऐसे में क्रिकइंफो ने एक ट्वीट किया जिसमें क्रिकेट टी-20 वर्ल्ड कप की बात की गई थी और लिखा था कि यदि कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट स्थगित न हुआ होता तो आज टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाता.'

