सुनील गावस्कर ने दी सफाई, बोले- कोहली की असफलता के लिए अनुष्का को कभी दोषी नहीं ठहराया

IPL 2020: महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) पर भद्दी टिप्पणी करके विवाद में फंस गये. किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ यहां गुरूवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (KXIP vs RCB) कप्तान कोहली का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मैच के दौरान दो कैच छोड़ने के बाद कोहली बल्लेबाजी में भी विफल रहे और महज पांच रन ही बना सके. कमेंटरी बॉक्स में बैठे गावस्कर ने कोहली की अभिनेत्री पत्नी अनुष्का को लेकर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद क्रिकेटर की वाइफ ने इंस्टा पोस्ट के जरिए गावस्कर को ऐसे कमेंट करते पर सफाई की मांग कर दी थी.

