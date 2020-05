कभी भी पहले टेस्ट से पहले अनिल कुंबले के इस सपोर्ट को नहीं भूलूंगा, कुलदीप यादव ने कहा

भारत के उभरते हुए युवा चाइनामैन लेफ्टऑर्म स्पिनर कुलदीप यादव ने अपने करियर के पहले टेस्ट को याद करते हुए कई अहम बातें कही हैं. यह टेस्ट धर्मशाला में खेला गया था, जिसमें कुलदीप ने डेविड वॉर्नर को बोल्ड कर करियर का पहला विकेट लिया था. कुलदीप ने कहा कि मैच शुरू होने से पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस थे क्योंकि मैं इस बड़े मंच का दबाव महसूस कर रहा था.

