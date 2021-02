डेब्यू टेस्ट में शतक और पांच विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते क्रिकेटर का निधन

न्यूज़ीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर (Bruce Taylor) का निधन हो गया है. वो 77 साल के थे. अपने करियर में ब्रूस ने 30 टेस्ट मैच खेले. अपने टेस्ट करियर में टेलर ने 898 रन बनाए जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया औऱ 111 विकेट लेने में सफल रहे. उन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में 4 बार 5 विकेट लेने का कमाल भी किया था. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी सभी के साथ साझा की है.

Bruce Taylor, the NZ allrounder has passed away.



His Test debut was at Eden Gardens, Calcutta in March 1965.



Came in to bat at 233/6 on Day1 with the experienced Sutcliffe at the other end.



By then, the heroic John Reid had hit 4 sixes in his first 10 balls on his way to 82.

