न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चयनकर्ता ने आईपीएल को लेकर दिया बड़ा बयान

इन दिनों अगर ये कहें कि न्यूजीलैंड की टीम आग उगल रही है, तो एक बार को बिल्कुल भी गलत नहीं ही होगा! अब आप देख ही रहे हैं कि टी20 में भारत से धुलने के बाद न्यूजीलैंड ने विराट कोहली की टीम पलटवार करते हुए वनडे सीरीज में भारत को 3-0 से मात दी. और अब जब ऐसा परिणाम आया, तो फिर फिर न्यूजीलैंड के चयनकर्ता गाविन लॉर्सन ने अपनी टीम की कामयाबी का श्रेय आईपीएल को देने में भी संकोच नहीं किया. गाविल लार्सन पूर्व राष्ट्रीय गेंदबाज भी रहे हैं और उन्होंने 8 टेस्ट और 121 वनडे न्यूजीलैंड के लिए खेले हैं.

Selector Gavin Larsen doing the rounds on @skysportnz and @radiosportnz following the ODI squad announcement earlier today #NZvSLpic.twitter.com/eSgKE74FrB