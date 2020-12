NZ v WI: न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को एक पारी और 12 रनों से दी मात, सीरीज पर 2-0 से कब्जा

NZ v WI 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड (New Zealand Cricket) ने एक पारी और 12 रन से जीतने में सफल रही. जीत के साथ ही कीवी टीम सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने में भी सफल रही. इस तरह से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है. वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पीरा में 317 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. बता दें कि तीसरे दिन के खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 6 विकेट पर 244 रन था. टेस्ट मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज की टीम 317 रन पर पहुंचने के बाद ऑलआउट हो गई. होल्डर दूसरी पारी में 61 रन बनाकर आउट हुए तो जोशुआ डा सिल्वा (57) रन की पारी खेलने में सफल रहे. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 460 रन बनाये थे और वेस्टइंडीज को 131 रन पर समेट दिया जिससे वह 329 रन से आगे थी और उसने फालोआन देने का फैसला किया.

It's neck and neck at the top of the ICC Test Team Rankings. Australia are still No.1 with 116.461 rating points New Zealand are just behind with 116.375

Australia will continue as the number 1 Test team in the world with 116.461 point & New Zealand moves to number 2 with 116.375 point. It's neck and neck in the ranking.



1) Australia - 116

2) New Zealand - 116

3) India - 114



IND vs AUS & NZ vs PAK will decided the new Number 1.