NZ vs ENG 1st Test: Ben Stokes फिर साबित हो रहे न्यूजीलैंड टीम के लिए मुसीबत..

खास बातें पहले दिन 67 रन बनाकर नाबाद हैं स्टोक्स अपनी पारी से इंग्लैंड के लिए बने सहारा मैच के पहले दिन इंग्लैंड का स्कोर 241/4

New Zealand vs England, 1st Test: वर्ल्डकप 2019 में इंग्लैंड की जीत के सूत्रधार रहे बेन स्टोक्स (Ben Stokes) एक बार फिर न्यूजीलैंड के लिए पहले टेस्ट में परेशानी का सबब बन रहे हैं. हरफनमौला स्टोक्स की नाबाद 67 रनों की मदद से इंग्लैंड टीम ने टीम ने पहले टेस्ट (New Zealand vs England, 1st Test) में शुरुआती झटकों के बाद वापसी की. न्यूजीलैंड में जन्मे लेकिन इंग्लैंड की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले स्टोक्स चाय से पहले क्रीज पर आये थे जब इंग्लैंड ने तीन विकेट 120 रन पर गंवा दिए थे लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी से भरी पारी खेलते हुए टीम की स्थिति को संभाल लिया. गुरुवार को पहले दिन का खेल समाप्त होने पर इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 241 रन था और स्टोक्स (नाबाद 67) के साथ ओली पॉप (नाबाद 18) क्रीज पर थे.

A solid day's work as we close on 241/4 at Bay Oval.



Scorecard: https://t.co/irisa2uxvr#NZvENGpic.twitter.com/35gIvYPUpz — England Cricket (@englandcricket) November 21, 2019

गौरतलब है कि इसी वर्ष हुए वर्ल्डकप के फाइनल में 'बाउंड्री काउंट' के आधार पर इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ विजेता घोषित किया गया था जिसमें स्टोक्स की पारी की निर्णायक भूमिका रही थी. नील वेगनेर की शार्टपिच गेंदों का बखूबी सामना करने वाले स्टोक्स ने ट्रेंट बोल्ट को लगातार चार चौके लगाए, इनमें से एक पर पहली स्लिप में रोस टेलर ने उनका कैच छोड़ा. स्टोक्स और जो डेनली (74) ने चौथे विकेट के लिये 83 रन जोड़े.

मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया. पारी की शुरुआत करते हुए रोरी बर्न्स ने 52 और डोम सिबले ने 22 रन बनाए, इन दोनोंदोनों ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े. कप्तान जो रूट को खाता खोलने में 21 गेंद लगी और दो रन बनाकर वह वेगनेर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे.बर्न्स भाग्यशाली रहे कि दो बार विकेट के पीछे लपके जाने की अपील पर तीसरे अंपायर ने उनके पक्ष में फैसला दिया. उन्हें पारी में दो जीवनदान और मिले लेकिन आखिरकार कोलिन डि ग्रैंडहोम ने उन्हें आउट किया. (इनपुट: भाषा)

