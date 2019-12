खास बातें टेस्‍ट में दोहरा शतक बनाने वाले न्‍यूजीलैंड के पहले बल्‍लेबाज वाटलिंग ने मैच में खेली 205 रन की बेहतरीन पारी न्‍यूजीलैंड ने अपनी पारी 615 रन बनाकर घोषि‍त की

New Zealand vs England, 1st Test: न्‍यूजीलैंड के व‍िकेटकीपर बीजे वाटल‍िंग ने इंग्‍लैंड के ख‍िलाफ पहले टेस्‍ट मैच (New Zealand vs England, 1st Test)में दोहरा शतक बनाकर अपना नाम र‍िकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है. 34 साल के वाटल‍िंग ऐसे पहले कीवी व‍िकेटकीपर हैं जिन्‍होंने टेस्‍ट क्र‍िकेट में दोहरा शतक जड़ा है. मैच के चौथे द‍िन आज वाटल‍िंग ने 205 रन की बेहतरीन पारी खेली ज‍िसमें 24 चौके और एक छक्‍का शाम‍िल रहा. इस पारी के दौरान वाटल‍िंग (BJ Watling)ने 473 गेंदों का सामना क‍िया. इस मैच में इंग्‍लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे, जवाब में वाटल‍िंग के दोहरे शतक और म‍िचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के शतक (126) की बदौलत न्‍यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 9 व‍िकेट पर 615 रन का व‍िशाल स्‍कोर बनाकर घोष‍ित की.

मैच के चौथे द‍िन स्‍टंप्‍स के समय इंग्‍लैंड की दूसरी पारी का स्‍कोर 3 व‍िकेट खोकर 55 रन है. जो डेनली 7 रन बनाकर नाबाद हैं. रोरी बर्न्‍स, डोम‍िन‍िक स‍िब्‍ले और जैक लीच आउट होने वाले बल्‍लेबाज हैं. तीसरे व‍िकेट के रूप में लीच के आउट होते ही तीसरे द‍िन का खेल समाप्‍त घोष‍ित कर द‍िया गया.

BJ Watling in some good company near the top of the highest Test innings by a wicket-keeper #StatsGuru#NZvENG#cricketnationpic.twitter.com/FtDbgNyFN1 — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 24, 2019

व‍िकेटकीपर के तौर पर न्‍यूजीलैंड के ल‍िए सबसे बड़ा टेस्‍ट स्‍कोर बनाने का र‍िकॉर्ड इससे पहले ब्रैंडन मैक्‍कुलम (Brendon McCullum)के नाम पर दर्ज था ज‍िन्‍होंने वर्ष 2010 में हेम‍िल्‍टन में बांग्‍लादेश के ख‍िलाफ 185 रन की पारी खेली थी. टेस्‍ट क्र‍िकेट में भारत की ओर से व‍िकेटकीपर के तौर पर सर्वाधिक न‍िजी स्‍कोर का र‍िकॉर्ड भारत के व‍िकेटकीपर महेंद्र स‍िंह धोनी के नाम पर है. एमएस धोनी (MS Dhoni)ने वर्ष 2013 में ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ चेन्‍नई में 224 रन का स्‍कोर बनाया था.

वैसे टेस्‍ट क्र‍िकेट में व‍िकेटकीपर के रूप में ओवरआल सबसे ज्‍यादा रन बनाने का र‍िकॉर्ड ज‍िम्‍बाब्‍वे के एंडी फ्लावर (Andy Flower)के नाम पर है ज‍िन्‍होंने वर्ष 2000 में भारत के ख‍िलाफ नागपुर टेस्‍ट में 232 रन बनाए थे. इस मामले में दूसरे स्‍थान पर श्रीलंका के धाकड़ कुमार संगकारा हैं ज‍िन्‍होंने व‍िकेटकीर के तौर पर पाक‍िस्‍तान के ख‍िलाफ लाहौर में 230 रन की पारी खेली थी.

