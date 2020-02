NZ Vs IND 1st Test Day 4: चौथे दिन का खेल.......

New Zealand vs India, 1st Test: बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं. और वह पहली पारी के स्कोर के आधार पर अभी भी न्यूजीलैंड से 39 रन पीछे है.भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पृथ्वी शॉ (14) अच्छा दिखने के बावजूद जल्द आउट हो गए. इसके बाद एक छोर पर मयंक अग्रवाल (58) ने जरूर बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाज निगाहें जमने के बाद आउट हो गए. न ही पुजारा (11) कुछ कर सके और न ही कप्तान विराट कोहली (19). दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट का जलवा रहा, जिन्होंने तीन विकेट चटकाए, तो टिम साउदी को एक विकेट मिला. दिन के खेल की समाप्ति पर रहाणे 25 और हनुमा विहारी 15 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम लंच के समय अपनी पहली पारी में 183 रन बनाकर आउट हो गई. कीवी टीम के ऑलआउट होते ही लंच की घोषणा कर दी गई. और इस तरह उसने पहली पारी के आधार पर 183 रन की अहम बढ़त हासिल की. न्यूजीलैंड के पुछल्लों ने भारतीयों को खासा परेशान किया और कायले जेमिसन ने 44 और ट्रेंट बोल्ट ने 38 रन का योगदान दिया. और उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से न्यूजीलैंड को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. भारत के लिए ईशांत शर्मा ने पांच और आर. अश्विन ने तीन विकेट लिए.

That will be the end of Day 3 here in Wellington



Rahane & Vihari fighting hard after Mayank Agarwal's half century. Join us for Day 4 tomorrow #TeamIndia#NZvINDpic.twitter.com/jocMvIzEyk