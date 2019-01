न्‍यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ (India vs New Zealand) होने वाली पांच वनडे मैचों की सीरीज (ODI Series) के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है. यह टीम पहले तीन वनडे के लिए है. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान रेस्‍ट दिए गए टॉम लैथम और कॉलिन डि ग्रैंडहोम भी न्‍यूजीलैंड टीम में शामिल हैं. श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्‍ट को आराम दिया गया था लेकिन उन्‍हें भी भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है. भारत के खिलाफ न्‍यूजीलैंड ने अपनी मजबूत टीम उतारने की हरसंभव कोशिश की है.

