NZ vs PAK: पाकिस्तान के बल्लेबाज ने 4,188 दिन बाद जड़ा टेस्ट करियर का दूसरा शतक, 2009 में ही किया था डेब्यू

13 Jul 2009: Fawad Alam scores his first Test hundred 30 Dec 2020: Fawad Alam scores his second Test hundred Good things come to those who wait! #NZvPAK pic.twitter.com/n8rJV4d59u

11 साल बाद जड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक

फवाद आलम (Fawad Alam) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 साल बाद शतक जमाया है. इससे पहले उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक जमाने का कमाल किया था. लेकिन इसके बाद फवाद अपने खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर हो गए थे. 2009 से 2019 के बीच फवाद को कोई टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन 2019 में उनकी पाकिस्तान की टीम में फिर से वापसी हुई थी. फवाद आलम दुनिया के एक मात्र ऐसे बल्लेबाज बने जो टेस्ट क्रिकेट में दूसरा शतक जमाने के लिए 10 या उससे ज्यादा साल का इंतजार करना पड़ा हो.

Fawad Alam is the only player in Test cricket to score a 100, miss it for 10+ years, then make a comeback and score 100 again. #NZvPak