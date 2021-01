NZ vs PAK: प्रैस कॉन्फ्रैंस में कप्तान का ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए न्यूजीलैंड विकेटकीपर वॉटलिंग..देखें Video

दरअसल हुआ ये कि जब विलियमसन मीडिया से बात कर रहे थे तभी न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बीजे वॉटलिंग (BJ Watling) बीच कॉन्फ्रैंस में आ धमके और उन्होंने बातचीत के बीच में न्यूजीलैंड की टी-शर्ट पर विलियमसन का ऑटोग्राफ लिया. कप्तान विलियमसन भी हैरान रह गए. वॉटलिंग के इस फैन ब्वॉय मोमेंट ने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया. आईसीसी ने भी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

"What is going on?"



Not much, just BJ Watling fanboying Kane Williamson in the middle of a press conference pic.twitter.com/aLJ2ypQUef