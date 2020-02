Hanuma Vihari: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्‍ट सीरीज के पहले तीन द‍िवसीय अभ्‍यास मैच (New Zealand XI vs India, Practice Match) में न्‍यूजीलैंड इलेवन के ख‍िलाफ भारतीय टीम केवल 263 रन बनाकर ही आउट हो गई. मैच में जहां शुभमन ग‍िल, पृथ्‍वी शॉ, मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत जैसे बल्‍लेबाज फ्लॉप हुए, वहीं आमतौर पर चर्चा से बाहर रहने वाले हनुमा व‍िहारी (Hanuma Vihari) ने शतकीय पारी खेली. हनुमा 101 रन बनाने के बाद र‍िटायर हुए. इस प्रैक्‍ट‍िस मैच में चेतेश्‍वर पुजारा ने भी बल्‍लेबाजी का अच्‍छा अभ्‍यास क‍िया और 93 रन बनाए.हनुमा की बात करें तो उन्‍होंने अपनी शतकीय पारी के दौरान 182 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और तीन छक्‍के लगाए. सोशल मीड‍िया पर क्र‍िकेटप्रेम‍ियों ने उनकी बल्‍लेबाजी की सराहना की.

प्रैक्‍ट‍िस मैच में पृथ्‍वी शॉ और शुभमन गिल 0 पर आउट

India all out for 263 in the practice game against New Zealand XI. Vihari 101 retd, Pujara 93 pic.twitter.com/8h0uONqFpx

एक फैन ने ल‍िखा-वेल प्‍लेड व‍िहारी और पुजारा. एक अन्‍य यूजर ने व‍िहारी की पारी पर र‍िएक्‍शन देते हुए ल‍िखा-चुपके से आना और काम कर जाना. क्‍या बात है व‍िहारी जी...एक अन्‍य फैन ने हनुमा व‍िहारी और पुजारा को परफेक्‍ट टेस्‍ट बैट्समैन करार द‍िया, वहीं एक अन्‍य ने सवाल दागा क‍ि ऐसे समय जब शॉ और शुभमन, दोनों प्रैक्‍ट‍िस मैच में फेल हो गए क्‍या हनुमा पारी की शुरुआत करेंगे.

It will be interesting who opens with Mayank in 1st Test Match as both Prithvi and Gill scored duck in practice match.