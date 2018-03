NIDAHAS TROPHY: रोहित शर्मा के रणबांकुरों की 'इस एनर्जी' के क्या कहने, श्रीलंका के खिलाफ दिखेंगे ये तेवर?, VIDEO देखिए

And we are all ready to Jet Set Go! Here we come! #TeamIndia pic.twitter.com/GI1iczAmNC

कोलंबो में श्रीलंका की आजादी की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रही निधास ट्रॉफी के लिए भारतीय युवा क्रिकेटरों में बहुत ही गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है. खिलाड़ियों का यह उत्साह मैच की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रैक्टिस के दौरान मिला. वास्तव में किसी भी टीम की ऊर्जा का पैमाना खिलाड़ियों की फील्डिंग, चुस्ती-फुर्ती और चपलता है. और टीम इंडिया के युवाओं की इन तमाम बातों के पीछे संभवत: वह खास बात है, जिसके दीदार लंबे समय बाद होने जा रहे हैं.श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर पसीना बहाया. सभी ने बल्ले से लंबे-लंबे स्ट्रोक खेलकर दिखाया कि उनका बल्ला मेजबान गेंदबाजों पर आग उगलने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो वहीं फील्डिंग ड्रिल्स के दौरान खिलाड़ियों ने दिखाया कि अब उनकी फिटनेस और चुस्ती-फुर्ती का स्तर क्या है. और उनके थ्रो कैसे सटासट निशाने पर लग रहे हैं. वास्तव में अगर श्रीलंका के खिलाफ नजारा कुछ ऐसा ही रहा, तो दो-तीन लंकाइयों का रन आउट होना पक्का है!अब यह तो आप जानते ही हैं कि इस टूर्नामेंट के जरिए सेलेक्शन कमेटी ने अगले साल इंग्लैंड में होने वाले फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप को ध्यान में रखकर कई युवाओं को मौका दिया है. ये युवा अभी अच्छी तरह जानते हैं कि ये चार टी-20 मुकाबले उनके करियर को भले ही कोई बड़ी नई दशा-दिशा नहीं दे सकते हों, लेकिन उनके पास फिलहाल टीम इंडिया में खाली चल रहीं एक या दो जगह को भरने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है.

Lot of intensity during practice on the eve of the 1st game of the Nidahas Trophy. An exciting contest awaits here in Colombo. Action starts soon #TeamIndiapic.twitter.com/NLVZRRnDap