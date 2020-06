नितिन मेनन आईसीसी एलीट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बने

आईसीसी के महाप्रबंधक (क्रिकेट) ज्योफ एलरडाइस (अध्यक्ष), पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर और मैच रेफरियों रंजन मदुगले एवं डेविड बून की चयन समिति ने मेनन का चुनाव किया. मेनन इससे पहले अंपायरों के एमिरेट्स आईसीसी अंतरराष्ट्रीय पैनल का हिस्सा थे.

Delighted for Nitin Menon as he makes it to the ICC Elite panel of umpires. Been around for a while but still quite young and has a good presence.