IPL 2020: नितीश राणा और सुनील नरेन ने 55 गेंद पर ठोक डाले 115 रन, ऐसे हुई रनों की बरसात..देखें Video

KKR Vs DC: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ पहले खेलते हुए केकेआऱ (Kolkata Knight Riders) ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 रन बनाए, जिसमें नितीश राणा (Nitish Rana) ने धमाकेदार 81 रन की पारी खेली. राणा के साथ-साथ सुनील नरेन (Nitish Rana and Sunil Narine) ने भी कमाल किया और 32 गेंद पर 64 रन बनाने में सफल रहे. दोनों ने मिलकर केवल 55 गेंद पर चौथे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की. दोनों की पारी के दम पर ही केकेआर की टीम 194 रन बना पाने में सफल रही. दोनों ने 115 रन की पार्टनरशिप कर केकेआर के लिए एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. आईपीएल में केकेआर के लिए यह चौथे विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. इस मामले में पहले नंबर पर रोबिन उथप्पा और शाकिब अल हसन ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 2014 में आरसीबी के खिलाफ 121 रन की साझेदारी की थी. आईपीएल में नरेन ने 50 छक्के 100 चौके भी जमाने में सफल हो गए हैं.

