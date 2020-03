IPL 2020: कोरोना वायरस की चपेट में आईपीएल, विदेशी खिलाड़ियों के भारत आने पर लगी रोक

IPL 2020: कोरोना वायरस (crona vairus) का साया अब आईपीएल (IPL 2020) में भी पड़ता नजर आ रहा है. आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 60 तक पहुंच गई है. वहीं बीसीसीआई (BCCI) सूत्रों से खबर मिली है कि कोरोना वायरस के चलते अब विदेशी खिलाड़ियों की वीजा 15 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है. ऐसे में विदेशी खिलाड़ी 15 अपैल तक आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विदेश से आने वाले लोगों की वीजा 15 अप्रैल तक रद्द कर दी है. इसी के तहत अब विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए भारत नहीं आ पाएंगे. कोरोना वायरस का खतरा पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है. खबरों के अनुसार राज्य सरकार भी कोरोना वायरस के चलते अपने- अपने प्रदेश में बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं.

No foreign player available for IPL till April 15 due to visa restrictions imposed by government in wake of COVID-19 outbreak: BCCI source