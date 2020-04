भारत में इस विवादित खिलाड़ी से बड़ा स्विंगर नहीं हुआ, वीडियो सबूत देख लीजिए, आज 57 के हो गए

भारतीय क्रिकेट में एक से बढ़कर ऐसे स्विंग के महारथी हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम का डंका बखूबी बजाया. इनमें कपिल देव, चेतन शर्मा, श्रीनाथ से लेकर जहीर खान तक रहे हैं. लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा आया, जिसे कपिल देव ने एक खास मामले में अपना गुरू बताया! हालांकि, यह बात अलग है कि बाद में कपिल देव इस खिलाड़ी का चेहरा देखना तो दूर, नाम लेने भर से ही लाल-पीले हो जाते थे. और यह स्थिति आज तक बरकरार है. यह खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि स्विंग के सुल्तान मनोज प्रभाकर हैं. आज मनोज प्रभाकर का जन्मदिन है और वह 57 साल के हो गए हैं.

On Manoj Prabhakar's birthday, here's one gorgeous looking in swinger by the man to get rid of Graham Gooch. The in-swing looks so beautiful! pic.twitter.com/WYI7yI3Uh0