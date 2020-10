श्रीसंत ने दिनेश कार्तिक की जगह इस खिलाड़ी को KKR की कप्तानी करने की दी सलाह, बोले- रोहित-धोनी की तरह..'

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि यहां केकेआर की कप्तानी अब मॉर्गेन को करनी चाहिए, वो एक विश्व विजेता कप्तान है और केकेआर की कप्तानी करने को योग्य हैं. मुझे उम्मीद है कि केकेआऱ मैनेजमेंट इसपर गौर करेगा. श्रीसंत ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है कि केकेआर को विराट और रोहित शर्मा जैसे कप्तान की जरूरत है जो आगे आकर टीम का नेतृत्व करें.

Genuinely feel @Eoin16 should lead the side,(surly not*dk kolaimandaaaiii

)World Cup winning captain should surly lead ipl side.I hope #kkr looks at this issue.nd win ✌????they need a leader who will lead from front like Rohit ,Dhoni or Virat..what a player #ipl#kkr#cricket