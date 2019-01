ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) वनडे सीरीज (ODI Series) में विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया इस समय 0-1 से पिछड़ रही है. पहले मैच में टीम इंडिया को मिली 34 रन की हार एक तरह से चौंका देने वाली रही और मंगलवार को सीरीज का दूसरा मैच विराट ब्रिगेड के लिए 'करो या मरो' की तरह हो गया है. टीम इंडिया (Team India)को सीरीज में बने रहने के लिए दूसरा वनडे हर हाल में जीतना जरूरी है. सिडनी के पहले वनडे में रोहित शर्मा की बल्‍लेबाजी को छोड़कर भारत के लिए कुछ भी अच्‍छा नहीं रहा. शिखर धवन, विराट कोहली (Virat Kohli) और अंबाती रायुडू जैसे बल्‍लेबाज नहीं चल पाए. गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी के चलते भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) पर बड़ी जिम्‍मेदारी थी. हालांकि स्विंग के जादूगर भुवी ने मैच में दो विकेट लिए लेकिन इस कोशिश में उन्‍होंने 66 रन दे डाले. टीम इंडिया के लिए दूसरे वनडे में गेंदबाजी और बल्‍लेबाजी दोनों को ही 'कसना' होगा.

