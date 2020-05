नोवाक जोकोविक जो देर-सबेर इन दो बड़े रिकॉर्डों को तोड़ने का पूरा भरोसा

नोवाक जोकोविच को विश्वास है कि वह अपना करियर खत्म होने से पहले सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के साथ सबसे ज्यादा सप्ताह विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने का रिकार्ड अपने नाम कर लेंगे. सर्बिया के इस टेनिस खिलाड़ी ने 17 ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं. वह इस मामले में पहले स्थान पर काबिज रोजर फेडरर (20) से तीन और राफेल नडाल (19) से दो कदम दूर हैं. कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 सत्र का खेल रोके जाने से पहले जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का अपना आठवां खिताब जीता था. इस साल उन्होंने ने 18 मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज की.

My training every day consists of working out 2 things- body and mind Today it's my pleasure to invite @jimkwik on IG Live to talk about our brains as a muscle we should exercise as much as our bodies. Quarantine is a great time to use some of … https://t.co/UsskIirxWupic.twitter.com/QBHXf8NqYG